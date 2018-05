Literaturfest Salzburg: Wo überall Revolten ausbrechen

Das Salzburger Literaturfest widmet sich dem Geist der Revolution.

Die Revolte beginnt schon einige Zeit vor 1968. Als ein junger Mann aus Deutschland 1966 nach New York kommt, gerät er in einen Jazzclub und wird mit einer Form von Musik konfrontiert, die ihm schwer zusetzt. Die Freiheit, die sich die Band auf der Bühne nimmt, empfindet der jugendliche Zuhörer als Zwang. Wenn er trotzdem durchhält, dann nur deshalb, weil er ahnt, dass er Zeuge eines Aufbruchs wird, der unmittelbar in die Gesellschaft eingreift. Schönheit ist anderswo, denn "fünf Männer prügelten mit ihren Instrumenten auf meine Hörnerven ein". Der Ich-Erzähler in F. C. Delius' jüngster Erzählung "Die Zukunft der Schönheit" wird Zeuge eines Konzerts Albert Aylers, eines der Helden der gerade erwachten Free-Jazz-Szene, und ist fortan ein anderer.

Die Literatur des F. C. Delius wird überhaupt getragen von den Flügeln des Widersetzlichen. In seiner Erzählung "Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde" von 1994 erzählt er davon, wie ein Elfjähriger im Sommer 1954 heimlich am Radio hängt, um den Erfolg des deutschen Fußballteams mitzuerleben. Verborgenheit ist schon geboten, weil der Vater, ein Pastor, seinem Sohn solch nebensächliche Unterhaltungsbedürfnisse nicht durchgehen ließe. Früh also unterläuft der Jugendliche konservative Erziehungsprinzipien.

Autobiografisch grundiert ist auch das neue Buch, in dem die Vaterfigur im Hintergrund immer noch als mächtige Gestalt thront. Mithilfe des Jazz findet der Erzähler zu einem neuen, befreiten Ich. So persönlich die Geschichte auch angelegt ist, es handelt sich um Erfahrungen einer Generation, die sich nach der lähmenden Adenauer-Zeit endlich dazu aufschwingt, gesellschaftliche Strukturen nicht für unüberwindbar zu halten.

F. C. Delius wird heute, Mittwoch, das 11. Literaturfest Salzburg, das unter dem Generalthema "Revolte" steht, gemeinsam mit Barbara Frischmuth und Michael Fehr eröffnen. Frischmuth kehrt zurück zu ihren Anfängen, wenn sie aus ihrem Debüt "Die Klosterschule" lesen wird. Damals führte sie vor, wie über eine Sprache, die aus Versatzstücken besteht, eine unverrückbare Wirklichkeit errichtet wird, die keine Fragen zulässt und Macht zementiert. Den Aufstand der Sprache gegen eine festgezurrte Wirklichkeit unterstützt auch der junge Schweizer Michael Fehr, der in seinem Band "Glanz und Schatten" Miniaturen des Ungehorsams festhält.

Ohne Theorie geht gar nichts, nicht im Leben, nicht in der Literatur. Am Freitag geht es in einer Gesprächsrunde um "1968 - Kulturen der Rebellion".

Bert Brecht und Helene Weigel, ein Ehepaar für 25 Jahre, waren ein steter Stachel im Fleisch der Macht - und das bis in ihre unkonventionelle, lockere Beziehung hinein. Die Liebe, ein Ort der Zärtlichkeit und Kampfplatz der Emotionen, ihre Briefe sind ein Beitrag privater und politischer Revolte in Zeiten härtester Bedingungen. Stefanie Reinsperger und Nico Holonics werden am Samstag daraus lesen.

Christa Gürtler und Valerie Besl haben sich ein Programm einfallen lassen für ein Literaturfest, das eine Reihe guter Namen aufweist.



