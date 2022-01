Löffeln in der Nazisuppe

Sadismus bei Tisch: Thomas Bernhard und das Essen.

Als theatralische Handlung eignet sich Essen besonders gut. Vollgestopft, angefressen, abgespeist - da ist alles angerichtet für die verbale Vernichtung. Mit den Abgründen der Tischgesellschaft, mit dem Würgen am allgegenwärtigen Stumpfsinn, dem Auslöffeln schwer verdaulicher Geschichte spielt Thomas Bernhard in so gut wie all seinen Theatertexten. Da wird die Nudelsuppe zur Nazisuppe und wegen der Brandteigkrapferl droht, jedenfalls wenn Gert Voss sie hinein- und dann wieder hinauswürgt, der Erstickungstod. Eine ebenso gescheite wie unterhaltsame Spurensuche in der kulinarischen Welt des ...