Ludwig-Börne-Preis für Autorin Eva Menasse

Die in Berlin lebende österreichische Autorin Eva Menasse erhält den diesjährigen Ludwig-Börne-Preis. Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde ihr von Florian Illies als alleinigem Preisrichter zuerkannt. Der von der Börne-Stiftung vergebene Preis wird am 26. Mai in der Frankfurter Paulskirche überreicht.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Eva Menasse bekommt 20.000 Euro