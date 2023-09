Lücken und Logisches: Haas, Präauer, Birnbacher auf der Longlist für Österreichischen Buchpreis

Alte Helden, erwartbare Namen, aber auch ein paar Lücken: Zehn Bücher sind für den Österreichischen Buchpreis nominiert.

Bodo Hell ist dabei mit "Bewegte Bäume" (Literaturverlag Droschl). Und Wolf Haas mit dem erst vor ein paar Tagen erschienenen "Eigentum" (Hanser). Und Clemens J. Setz mit "Monde vor der Landung" (Suhrkamp-Verlag). Die drei sind lange im Geschäft und ihre neuen Bücher haben es wohl verdient, zu den besten dieses Jahrgangs gezählt zu werden. Die drei sind die Männer in dem Zehnerfeld, das auf der Longlist zum Österreichischen Buchpreis steht. Ihnen gegenüber stehen sieben Frauen. Dass in der Literaturwelt im Moment viele Frauen viel zu sagen haben, spiegelt sich in dieser Liste ebenso, wie das in der Longlist für den Deutschen Buchpreis zu sehen war.

Teresa Präauer - im Pongau aufgewachsen und in Salzburg auf der Uni gewesen - ist neben Clemens J. Setz die Einzige, die es auf beide Listen schaffte mit "Kochen im falschen Jahrhundert" (Wallstein-Verlag). Die gebürtige Pongauerin Birgit Birnbacher, die seit Jahren in Salzburg wohnt, ist mit "Wovon wir leben" auf der Österreich-Liste. Und der in Salzburg ansässige Otto-Müller-Verlag hat den Roman "Dschomba" veröffentlicht, für den die Oberösterreicherin Karin Peschka nominiert ist.

Außerdem im Rennen sind Milena Michiko Flašar mit "Oben Erde, unten Himmel" (Wagenbach-Verlag), Susanne Gregor mit "Wir werden fliegen" (Frankfurter Verlagsanstalt), Maja Haderlap mit "Nachtfrauen" (Suhrkamp-Verlag) und Christina Walker mit "Kleine Schule des Fliegens" (Braumüller Verlag).

Es gibt auf der Liste also durchaus Überraschungen, die vor allem in den Lücken zu finden sind. Denn dass das fabelhafte Debüt von Matthias Gruber nicht auf der Liste steht und dass auch Laura Freudenthaler mit "Arson" fehlt, schmerzt nicht nur aus Salzburger Sicht - beide Bücher sind bei Jung&Jung erschienen, Freudenthaler stammt von hier. Auch verwunderlich, dass Kathrin Röggla nicht berücksichtigt wurde, das Gleiche gilt für Raphaela Edelbauer ("Die Inkommensurablen") und Tonio Schachinger ("Echtzeitalter"), zwei der Aufregendsten aus einer frischen Generation.

Neben Birnbacher, Präauer, Peschka und Haas ist mit einem Salzburg-Bezug noch Thomas Oláh zu nennen, dessen "Doppler" (Müry-Salzmann-Verlag) schon auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis steht und in Österreich Chancen auf das beste Debüt des Jahres hat. Für diesen Preis sind auch Arad Dabiri mit "Drama" (Septime-Verlag) und Eva Reisinger mit "Männer töten" (Leykam-Verlag) im Rennen.

In einem weiteren Schritt wählt die Jury aus den Titeln der Longlist fünf Titel für die Shortlist des Österreichischen Buchpreises aus, die am 10. Oktober 2023 veröffentlicht wird. Die Preisverleihung findet zum Auftakt der Buch Wien (8. bis 12. November) statt.

Erst am Abend der Preisverleihung am 6. November 2023 erfahren die fünf Autorinnen und/oder Autoren der Shortlist sowie die drei Autor/-innen der Debütpreis-Shortlist, wem der Österreichische Buchpreis und der Debütpreis zuerkannt werden.



Die gesamte Longlist



Birgit Birnbacher "Wovon wir leben" (Zsolnay-Verlag)

Milena Michiko Flašar "Oben Erde, unten Himmel" (Wagenbach-

Verlag)

Susanne Gregor "Wir werden fliegen" (Frankfurter Verlagsanstalt)

Wolf Haas "Eigentum" (Carl-Hanser-Verlag)

Maja Haderlap "Nachtfrauen" (Suhrkamp-Verlag)

Bodo Hell "Begabte Bäume" (Literaturverlag Droschl)

Karin Peschka "Dschomba" (Otto-Müller-Verlag Salzburg)

Teresa Präauer "Kochen im falschen Jahrhundert" (Wallstein-Verlag)

Clemens J. Setz "Monde vor der Landung" (Suhrkamp-Verlag)

Christina Walker "Kleine Schule des Fliegens" (Braumüller-Verlag)



Debütpreis



Arad Dabiri "Drama" (Septime-Verlag)

Thomas Oláh "Doppler" (Müry-Salzmann-Verlag)

Eva Reisinger "Männer töten" (Leykam-Verlag)