Manès Sperber-Preis geht an Dimitré Dinev

Der in Bulgarien geborene österreichische Autor Dimitré Dinev (55) wird mit dem Manès Sperber-Preis ausgezeichnet. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis "für hervorragende Leistungen auf dem Gebiet des gesellschaftspolitischen Romans, der politisch-literarischen Essayistik oder der gesellschaftspolitisch bedeutsamen Kulturphilosophie" wird am 22. Mai im Jüdischen Museum Wien vergeben. Er erinnert an den Autor, Sozialpsychologen und Philosophen Manès Sperber (1905-1984).

Dimitré Dinev verzeichnete ab 1986 in seiner Heimat erste Veröffentlichungen in bulgarischer, russischer und deutscher Sprache und flüchtete 1990 nach Österreich, wo er seither lebt. In Wien studierte er Philosophie und russische Philologie. Sein Debütroman "Engelszungen" (2003) wurde mehrfach ausgezeichnet. Seither schrieb er u.a. die Erzählbände "Ein Licht über dem Kopf" (2005) und "Barmherzigkeit" (2010) sowie Theaterstücke, Essays und ein Filmdrehbuch.

"Im Zentrum des Werks von Dimitré Dinev steht das Fluchterlebnis und dessen Konsequenzen wie Armut und Fremdsein - eine zeitlose Thematik, deren Virulenz sich in der Gegenwart noch massiv steigert. Lebenserfahrungen im Kommunismus vermengen sich mit jenen als unerwünschter Flüchtling in Österreich", heißt es in der Jurybegründung. "Es vermischen sich Betrachtungen der Gegenwart mit Reminiszenzen an Diktaturen der Vergangenheit ebenso wie Realismus mit Traumszenen. Dinev schöpft seine Sprachgewalt direkt aus dem Leben und ist von enormer Authentizität."

Die Auszeichnung wird seit 1985 von der Manès Sperber-Gesellschaft in Zusammenarbeit mit dem jeweils für Kunstagenden zuständigen Bundesministerium in unregelmäßigen Abständen vergeben, jedoch mindestens alle fünf Jahre. Zuletzt wurde er biennal vergeben - an Peter Esterhazy (2009), Jiri Grusa (2011), Regis Debray (2013), Ilma Rakusa (2015), Agnes Heller (2017), Dubravka Ugrešić (2019) und Marica Bodrožić (2021). Für Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) passt Dinev laut heutiger Aussendung "wie kein anderer in die Reihe der Manès Sperber-Preisträger".