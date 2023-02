Marcus Fischer erhält Rauriser Literaturpreis für Anti-Heimatroman

Jury kürt "Die Rotte" zum besten Romandebüt. Förderpreis für Felicia Schätzer.

Auch ein spätes Debüt kann preisverdächtig sein: Der 1965 geborene Wiener Autor Marcus Fischer erhält 2023 den Rauriser Literaturpreis, der jährlich vom Land Salzburg für das beste Romandebüt vergeben wird und mit 10.000 Euro dotiert ist. Seine Erzählung "Die Rotte" handle "von provinzieller Enge, von der Kälte im Winter und der Kälte in den Herzen, von Neid und Gier". Der Text sei "atmosphärisch und dicht und, ja, manchmal sogar gruselig". Vor allem zeuge das Erstlingswerk des ehemaligen Werbetexters von "einem so sorgfältigen wie virtuosen Umgang mit der Sprache: Marcus Fischer hat für seinen Roman zu einem ganz besonderen, mündlich anmutenden Dialekt-Sound gefunden. Inhalt und Form verschmelzen. Schnell wähnt man sich deshalb in den Bergen - in dieser abgelegenen Siedlung, in dieser Rotte." Fischer schaffe einen "wirklich einzigartigen Rhythmus, der die Leserinnen und Leser Seite für Seite durch diese spannende Geschichte trägt." In Österreich habe das Genre des Anti-Heimatromans eine lange Tradition. Fischer gelinge es "nicht nur, diese Tradition aufzugreifen. Mit seiner Sprachkunst schafft er es überdies, das Genre auf eine neue Stufe zu heben."

Förderpreis für "Sonnenuntergang der Girls"

Den mit 5000 Euro dotierten Förderungspreis, der gemeinsam mit dem Hauptpreis zum Auftakt der Rauriser Literaturtage am 29. März vergeben wird, erhält die Salzburger Autorin Felicia Schätzer. Mit ihrem Text "Sonnenuntergang der Girls" sei ihr "eine böse Parabel auf unsere Gegenwart gelungen", heißt es in der Jurybegründung. "Handlungsort ist ein Gewerbepark im trostlosen Niemandsland der Provinz: Zwischen Shoppingcenter, Social Media und Drogenküche versucht eine Gruppe von Jugendlichen, über die Runden zu kommen und sich selbst und einander ihre Individualität zu beweisen." Schonungslos schildere die Autorin auch "eine Kultur des - sozial nicht sanktionierten - männlichen Übergriffs, der gerade die beiden jüngsten Protagonist*innen ausgeliefert sind." Aus Schätzers charakteristischer Erzählweise, "die an Verfahren der Popliteratur erinnert", ergebe sich die literarische Qualität von "Sonnenuntergang der Girls": "Indem der Text sich die Sprache seiner Figuren anverwandelt, zeigt er, wie stark deren Leben und Erleben von der Konsum- und Markenwelt des Spätkapitalismus durchdrungen ist."