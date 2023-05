Maria Lazar hat doch nicht umsonst gelebt

Rund 75 Jahre nach ihrem Tod geschieht, was eine lange vergessene Autorin ersehnt hat.

Als vor dem nationalsozialistischen Regime geflohene österreichische Schriftstellerin Maria Lazar schrieb irgendwann in den 1940er Jahren ein sonderbares Gedicht, dessen einstige Tragik sich jetzt in kaum fassbares Glück verwandelt. "In fernen verregneten Tagen liegt mein Buch vor Dir aufgeschlagen", schrieb Maria Lazar im Exil "an meinen unbekannten Leser". Wenn "nur einer wie du" irgendwann darin lese, sei sie, die Autorin, "nicht umsonst auf Erden gewesen".

Jahrzehntelang war das literarische Schaffen Maria Lazars tatsächlich umsonst: Vieles, wie dieses Gedicht ...