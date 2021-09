"Matou", der neue Roman von Michael Köhlmeier: Hier schnurrt der Flunkerkönig

Michael Köhlmeier lässt in seinem neuen Roman einen Kater erzählen. Dieser Kater namens Matou ist zu Gast bei vielen berühmten Leuten in unterschiedlichen Epochen - eine Steilvorlage für das Fabulieren.

Zwei Herzen schlagen, ach, in Michael Köhlmeiers Brust. Das eine hat sich der Fantasie verschrieben, der Lust am Ausmalen von Welten, die noch keiner gesehen hat und die im Vergleich zu unserer Wirklichkeit, in der zu leben wir gezwungen sind, arm aussieht. Diese Überschreitung des Realen ins Denkmögliche hat er in seinem Debüt vom Peverl Toni vor knapp vierzig Jahren durchgespielt. Durchgespielt! Auf das Spielerische kommt es an, um anzudeuten, dass zum Menschsein mehr gehört als das Abarbeiten von Notwendigkeiten ...