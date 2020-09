Mercedes Spannagel - mit dem Mops den Aufstand proben

Lässt sich mit einem Hund der Populismus der Welt vernichten? Die Protagonistinnen von Mercedes Spannagel versuchen es.

Die rechtskonservative Bundespräsidentin Österreichs hat zwei Töchter und mittlerweile ihren neunten Windhund. Eine der Töchter, Luise, kauft sich einen Mops - quasi größtmögliche Opposition zum Hund der Mutter und zu deren politischer Gesinnung. Die Töchter versuchen zu rebellieren in einer recht bequemen Welt voller ewig gleicher Strukturen. Sie planen auch eine Guerilla-Kunstaktion. Darum in etwa geht es in "Das Palais muss brennen". Die 25-jährige Mercedes Spannagel debütiert in diesem Roman mit schwarzem Humor, genauer Beobachtungsgabe und einer Sprache, die rasant ...