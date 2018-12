Molinari, John und Oates: Die SN-Buchtipps

Kulturjournalist Anton Thuswaldner hat für die SN-Leser seine Buchtipps der Woche zusammen gestellt.

Der Literatur Kalender 2019. Hg. von Elisabeth Raabe. Gestaltet von Max Bartholl. Anfang und Aufbruch. edition momente, Zürich und Hamburg 2018.

Er ist ein besonderes Ereignis auf dem üppig wachsenden Markt der Bildkalender, der von Elisabeth Raabe von Jahr zu Jahr kundig gestaltete Literaturkalender. Immer gibt es ein Motto, dazu werden Woche für Woche Zitate von Schriftstellerinnen und Schriftstellern gereicht, die in diesem Zeitraum gerade ihren Geburts- oder Todestag haben. Unter dem Zeichen von "Anfang & Aufbruch" steht die Auswahl diesmal, als Stichwortgeber fungieren so starke Persönlichkeiten und herausragende Literaten wie Erika Mann, Isaak Babel oder Bruce Chatwin. An jedem Tag ist vermerkt, welche Autoren geboren wurden oder verstarben. Es gibt nicht nur Anregendes zu lesen, die Bildauswahl zeigt die Porträtierten oft in überraschenden, nicht erwartbaren Situationen. Doris Lessing an der Schreibmaschine, gut, damit war zu rechnen, aber als junge Frau, die erst im Begriff ist, sich einen Namen zu nennen, kennen wir sie nicht.

Elnathan John: An einem Dienstag geboren. Roman. Aus dem Englischen von Susann Urban. Geb., 252 S. Wunderhorn, Heidelberg.

Elnathan John wurde 1982 in Nigeria geboren, wo er heute noch lebt. Keine guten Voraussetzungen für einen Schriftsteller, auf breites Interesse zu stoßen. Ein afrikanischer Schriftsteller, und mag er noch so qualitätvolle Arbeit abliefern, der nicht nach Europa oder Amerika übersiedelt ist, wird vorschnell abgetan als einer, der unserer fortgeschrittenen Gesellschaft nichts zu sagen hat. Exotik, ja gerne, aber nicht in der Literatur. Dabei schädigen wir uns selbst, wenn wir so jemanden wie Elnathan John außer Acht lassen. Wie sollen wir sonst aus erster Hand wissen, wie es in Kenia zugeht? Am Beispiel vom jungen Dantala erfahren wir, wie sich ein Straßenjunge, der gewohnt ist, in Armut zu leben, radikalisiert wird. Die Terrorgruppe Boko Haram (der Name kommt im Buch nicht vor) wütet im Norden Nigerias, und Dantala macht mit, weil er es so gelernt hat. Gut geht es ihm angesichts der Verbrechen, die er beobachtet, nicht. Als Koranschüler wird er ideologisch indoktriniert, einen Ausweg gibt es für ihn nicht. Das ist ein Roman aus dem Inneren von Afrika, erzählt von einem, der nicht erst mühsam von außen Recherchen anstellen muss.

Gianna Molinari: Hier ist noch alles möglich. Roman. Geb., 192, Aufbau, Berlin 2018.

Eine Frau allein in der Nacht, wo sie ihren Dienst versieht. Sie hat ein Auge auf die Vorgänge rund um die Verpackungsfabrik, die sie bewachen soll, und je länger sie ihre regelmäßigen Rundgänge absolviert, desto unheimlicher wird es. Etwas stimmt nicht. Ein Wolf soll sich in der Gegend aufhalten, merkwürdige Begebenheiten, die in unmittelbarer Nähe geschehen, bezieht die junge Frau unmittelbar auf sich. Überhaupt wird sie zunehmend mehr auf sich selbst zurückgeworfen, was ein Ergebnis der Einsamkeit sein kann, jedenfalls die Fantasie erblühen lässt. Man sieht, die junge Frau tut sich nicht leicht, sich in der Wirklichkeit zu behaupten. Was echt ist und was eingebildet, lässt sich immer schwerer entscheiden. Das kapiert die Verwirrte auch, und so entwickelt sie Strategien, damit umzugehen. Sie führt Aufzeichnungen, die ihr Orientierung verschaffen sollen in der Welt, in der sie derart allein gelassen ist, dass sie niemanden als Ansprechpartner für ihre Irritationen hat. Gianna Molinari aus Basel ist eine junge Autorin, die schon einige Aufmerksamkeit erlangen konnte, mit ihrem ersten Roman legt sie eine geglückte Talentprobe ab.

Joyce Carol Oates: Pik-Bube. Roman. Aus dem Amerikanischen von Frauke Czwikla. Geb., 207 S. S. Fischer, Frankfurt am Main 2018.

Die Amerikanerin Joyce Carol Oates ist eine wahre Vielschreiberin. An die siebzig Werke soll sie verfasst haben, darunter schwergewichtige Romane wie "Engel des Lichts" und "Blond". Kein Wunder, dass sie sich nicht durchgängig auf hohem Niveau befindet. Ihr jüngster Roman geht auf eine bestechende Idee zurück. Sie erzählt von einem ausgesprochen erfolgreichen Schriftsteller, der mit dem Luxusproblem zu kämpfen hat, dass Stephen King noch erfolgreicher ist als er. Also beginnt er unter Pseudonym Schundromane zu veröffentlichen. Sie sollen ihm beweisen, dass seine Bücher auch dann reißenden Absatz finden, wenn er eine andere Identität vorschützt. Damit beginnen aber Probleme, mit denen er nicht gerechnet hat. Er wird des Plagiats bezichtigt, und mit seiner Familie bekommt er Rechtfertigungsprobleme. Jetzt widerfährt ihm das, was schon anderen in Oates-Büchern so drastisch widerfahren ist. In besten Verhältnissen lebend stürzen sie ab, und der verwöhnte Erfolgsknabe wird zum bedauerlichen Fall eines Menschen, dem das Unglück an den Fersen haftet.

Dorothy Herzog: Nacia - Broadway-Fieber. Roman. Aus dem amerikanischen Englisch von Johanna von Koppenfels. Geb., 320 S. Louisoder, München.

An Ausgrabungen ist unsere Gegenwart nicht arm. Dorothy Herzog (1899-1989) ist so ein Name, den uns der Louisoder Verlag ans Herz legt als eine Autorin, die wir unbedingt kennen sollten. Sie hat vier Romane geschrieben, der vierte aus dem Jahr 1933 liegt jetzt auf Deutsch vor. Dabei handelt es sich um flott geschriebene Unterhaltungsliteratur, die sehr niveauvoll gehalten ist und sich billige Klischees, Banalitäten oder Flüchtigkeiten nicht durchgehen lässt. Er ist angesiedelt im Chikago der dreißiger Jahre, das wir aus Gangsterfilmen kennen. Das Milieu nützt Dorothy Herzog für eine sehr eigenwillige Version einer abenteuerlichen Handlung. Im Mittelpunkt steht eine Frau, die es locker aufnimmt mit den Machenschaften einer von harten Männern dominierten Welt, weil sie mit Charme und Intelligenz ihren eigenen Vorteil sucht. Das gelingt ihr mit so viel Witz, dass man Herzog die Geschichte voller Verwicklungen und merkwürdiger Überraschungen gerne abnimmt.

Natasha Stagg: Erhebungen. Roman. Aus dem amerikanischen Englisch von Georg Felix Harsch. Geb. 192 S. Nautilus, Hamburg 2018.

Die Journalistin Natasha Stagg ist nahe am Puls unserer Gegenwart. Was die digitalen Medien aus Menschen machen, verfolgt sie beharrlich mit großer Akribie. Das lässt sich in ihrem ersten Roman nachlesen, in dem die 23jährige Colleen, ein somnambules Wesen, keinen Fuß auf den Boden bringt. Sie ist chronisch unzufrieden mit ihrem Leben, ihrem Job, ihren flüchtigen Liebesbeziehungen. Kaum aber geht sie online, wacht sie auf. Dort baut sie sich eine Identität als Glamour-Girl auf, bekommt jene Zuwendung über Clicks, die ihr im realen Leben abgehen. Sie lernt Jim kennen, der eine genauso virtuelle Figur ist wie sie selbst, zusammen werden sie Internet-Stars, bewundert und geliebt. So könnte es ewig weitergehen, wenn nicht ein anderes Wesen auftauchen würde, eine gewisse Lucinda, die den beiden zur gefährlichen Konkurrenz wird. Natasha Stagg meidet einen moralischen Zugriff auf die Geschichte, sie nützt lieber die Möglichkeiten der Ironie, was dem Roman beachtlichen Unterhaltungswert verschafft.



Quelle: SN