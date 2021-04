"Mondän ist nicht mehr modern": Die Frau ist immer auf der Höhe ihrer Zeit

Lifestyle anno dazumal: Die Texte einer scharfsinnigen Journalistin sind neu zu entdecken.

Die Krise war vorbei, das Elend eines Weltkriegs und einer Pandemie, in der ein Grippevirus noch einmal Millionen Opfer gefordert hatte. Das Leben wollte sich jetzt austoben, wollte Leichtigkeit, Genuss und Schönheit und die neue automobile Freiheit - ohne den Schatten zu ahnen, den die nächste Katastrophe bald werfen sollte.

Anita Daniel, 1892 in Rumänien als Tochter so gebildeter wie reicher Eltern in diese Zeitenwende hineingeboren, sammelte als Journalistin ab 1925 die bunten Steinchen des gehobenen gesellschaftlichen Alltags ...