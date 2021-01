Monika Helfers Roman "Vati": Vertreibung aus dem Paradies

In ihrem neuen Roman "Vati" begibt sich Monika Helfer auf die Suche nach Erinnerungen an ihre Kindheit und Herkunft.

Er hatte eine ruhige Art zu reden, die besagte: Alles wird gut. Er war ein Kriegsversehrter. Ein Bein war ihm im Zweiten Weltkrieg abhandengekommen. So lag er manchmal neben seinem Freund Ferdinand auf der Terrasse im rot-weiß bespannten Liegestuhl mit abgeschnallter glänzender Prothese und genoss die Sonne: "Vati" ist der Vater der Vorarlberger Schriftstellerin Monika Helfer. Ihn hat sie - nach ihrem Roman über ihre armen Vorfahren, "Die Bagage" - in den Mittelpunkt gerückt, um ihre Familiengeschichte weiterzuschreiben.

Josef Helfer, der wollte, dass die Kinder "Vati" und "Mutti" sagen, weil es "modern klinge", war nach Kriegsende Verwalter eines Kriegsopfererholungsheims auf der Tschengla: ein Wiesenblumen-Paradies in der Alpenregion Bludenz, wo die Helfer-Kinder außerhalb der Sommersaison 20 leere Zimmer bespielen konnten "und wo auch meine Großtante eine hübsche Holzhütte besaß, weshalb ich beim Lesen den Duft des Nadelwaldes umso intensiver riechen konnte und mich in die Blumenwiese legen wollte", schildert Monika Helfer.

Das ist die Qualität des Romans. Die Autorin lässt aus ihren einfachen, klaren Sprachbildern nicht nur Landschaften und Menschen erwachsen, sie führt ihre Leser sogar an den Familientisch, als gehörten sie dazu. Sie lässt sie teilhaben am freien Leben auf dem Hochplateau, am unbeschwerten Alltag des Ferienheims, an den Recherchen bei Schwester Gretel, wie dieses oder jenes gewesen war, an der Vertreibung aus dem Paradies, am dicht gedrängten Leben als Waisen in der verrauchten Enge einer Armeleutewohnung in der Südtirolersiedlung in Bregenz-Vorkloster, an ihren gefühlten Erinnerungen und Assoziationen, im Spagat zwischen Gegenwart und Vergangenheit.

Die Eltern haben sich im Lazarett kennengelernt - sie, die Krankenschwester, er, der Patient ohne Bein. Als Kinder des Kriegs bleiben beide, wie viele dieser Generation, dem Schweigen verpflichtet. Tante Irma hielt das Ferienheim organisatorisch am Laufen: "Sie erledigte das Notwendige", schreibt Monika Helfer, "Mutter das Nicht-Notwendige." Die kümmerte sich um die Rehe und redete mit ihnen mehr als mit Menschen.

Aber Mutti war das, was Monika Helfer als die "Würde" der Kinder bezeichnet. Auch Vati, dieser kleine blasse Mann, der wenig lachte und seine Geheimnisse nie preisgab, bleibt für die Tochter nicht greifbar. Aber er liebte Bücher, seit er lesen und schreiben konnte, was er vor dem Eintritt in die Schule beherrschte. Als Leiter des Kriegsopferferienheims baute er eine Bibliothek wertvoller Bücher auf, auch Bücher, von denen er glaubte, dass sie nicht ihm gehörten. So vernarrt war er in seinen Schatz, dass er sie mit Monika in Paketen im Wald vergrub, als das Heim in ein Hotel umgewandelt werden sollte, und dass er danach Gift schluckte, weil er sich als Dieb empfand.

Wie er sich für Jahre aus der Zeit seiner Kinder herausgeschnitten hatte, weil er nach Muttis Tod in ein Kloster verschwand und erst mithilfe einer zweiten Frau zurückkehrte, das alles beschreibt Monika Helfer in einer eigenwilligen Mischung aus schmerzlicher Nähe und kühler Distanz. Immer wieder fließen in die Erzählung Momente aus dem Leben mit ihrer eigenen Familie ein, auch der Tod ihrer Tochter Paula. Zu den berührenden Szenen gehören das gemeinsame Bibliothekschauen mit dem Vater und dessen liebevoller Umgang mit den Büchern, die er nahezu streichelte. Auf seine Frage an die damals 18-jährige Monika, was sie sich vom Leben wünsche, antwortete sie: "Ich wünsche mir, dass irgendwann auf einem Buchrücken mein Name steht."

Quelle: SN