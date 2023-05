Nach der Flut in Italien: Beschädigte Bücher werden eingefroren

Durchnässte Manuskripte und antike Werke werden von Tiefkühl-Spezialisten übernommen.

Bei der Flutkatastrophe in der norditalienischen Adria-Region Emilia Romagna sind auch zahlreiche Kulturgüter beschädigt worden. In der Stadt Forli ist Wasser in eine mehr als 550 Jahre alte Bibliothek eingedrungen. Um die vom Wasser durchnässten wertvollen Manuskripte und antiken Bücher der Sammlung zu retten, wird auf eine innovative Technik zurückgegriffen. Die Bücher sollen jetzt "eingefroren" werden, um sie zu trocknen.

Die Leiter der Stadtbibliothek von Forli haben das auf tiefgefrorene Lebensmittel spezialisierte Unternehmen Orogel gebeten, die Bücher bei sehr niedrigen Temperaturen zu lagern. "Wir werden gerne in unserem Produktionswerk Platz für die antiken Bücher der Bibliothek von Forlì schaffen, die in den letzten Tagen überflutet wurde. Wir haben noch keine genauen Angaben über die Anzahl der Bände erhalten, die wir lagern werden, aber wir haben vor, zwei Tiefkühlzellen ausschließlich für diesen Zweck zur Verfügung zu stellen, und dies für einen Zeitraum von zwei Jahren", betonte Bruno Piraccini, Präsident von Orogel, gegenüber italienischen Medien.

"Normalerweise frieren wir Obst und Gemüse, das auf dem Feld reift, innerhalb von drei Stunden nach der Ernte bei Minus 25 Grad ein. Nie hätte ich gedacht, dass dieses schnelle Verfahren auch für unsere Literatur nützlich sein würde", berichtete Piraccini. In Pievesestina, einem vier Kilometer von Cesena entfernten Standort, verfügt Orogel über eine vollständig computergesteuerte Anlage, die die niedrigen Temperaturen konstant hält. Obwohl sie 800 Meter von einem Fluss entfernt liegt, wurde die Produktionsanlage von den schweren Unwettern vergangene Woche nicht beschädigt. Das Unternehmen hat 2 Millionen Euro für die erste Hilfe und den Neustart der durch das Hochwasser geschädigten Landwirte locker gemacht.

Bei der Flutkatastrophe sind unter anderem die Gärten der Villa Spada in Bologna und das Mittelaltermuseum in der Stadt beschädigt worden. Im Benediktinerkloster Santa Maria nel Monte gab es Einstürze. Im nördlicher gelegenen Bagnacavallo wurden sechs Fresken in einem Museum der Kapuzinerinnen beschädigt.

Das italienische Kulturministerium nimmt derzeit eigenen Angaben zufolge Schadensmeldungen aus der Katastrophenregion auf. "Sobald wir einen ersten Überblick über die Schäden haben, werden wir einen Maßnahmenplan umsetzen", sagte Kulturminister Gennaro Sangiuliano. Die Regierung hat eine Erhöhung der Preise der Eintrittskarten für italienische Museen um einen Euro beschlossen. "Die Einnahmen sollen für die Restaurierung der betroffenen Kulturgüter in der Emilia Romagna verwendet werden", so die italienische Premierministerin Giorgia Meloni. Ihre Regierung wird am Donnerstagnachmittag weitere Hilfsmaßnahmen für die überschwemmten Gebiete beschließen.

