Der israelische Schriftsteller starb am Donnerstag im Alter von 79 Jahren.

Im Familienroman "Eine Geschichte von Liebe und Finsternis" erinnert sich der Erzähler, der viel gemeinsam hat mit dem Autor Amos Oz, an eine Vergangenheit voller Schrecken, Entsagungen und der Arbeitswut junger Menschen, die in den 1940er-Jahren darangingen, den Staat Israel aufzubauen. Der ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben, deshalb sitzt der Erwachsene am Fenster und trauert.