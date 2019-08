Nachruf auf Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison

Toni Morrison ist tot. Sie bekam 1993 als erste Afroamerikanerin den Literaturnobelpreis.

Toni Morrison musste sehr, sehr vieles sein: das "Gewissen Amerikas" etwa oder eine "unentwegte Mahnerin". Freilich war die Hautfarbe das Thema der afroamerikanischen Schriftstellerin. Und so war der Rassismus ihr Thema, nicht weil das eine "Schwarze" schrieb, sondern weil der Rassismus nicht und nicht verschwinden mag. Als erste Afroamerikaner hatte sie 1993 den Literatur-Nobelpreis bekommen. Erst 2016 ging dieser Preis mit Bob Dylan wieder in die USA.

Vor allem und jenseits aller gesellschaftspolitischen Umstände oder "Funktionen", die jemanden mit ihrer Sprache gern umgehängt wurden, gilt eine simple Wahrheit: Morrison war stets eine überragende Schriftstellerin, weil man durch die Kraft ihrer Worte, durch den Fluss ihres Erzählens dem Wesen von Land und Leuten ganz nahe kommen konnte. Sie mischt sich immer ein mit ihrer Literatur, aber ohne diese Literatur einfach nur als Agitationsmittel zu missbrauchen.

Diese Haltung durchzieht ein weltweit millionenfach verkauftes Werk zu dessen bekanntesten Titeln das Debüt "Sehr blaue Augen", "Sula", "Salomons Lied", der Sklavenroman "Menschenkind", ihre Studie "Jazz" oder auch "Paradies" gehören. Dass sie nie aufhörte in ihr Land zu hören, wird auch an "Gott, hilf dem Kind" ihrem letzten Buch klar. Es geht um Diskriminierung, um Verbrechen, ums Ausgeliefertsein in einer Welt, die freilich in erster Linie ein US-amerikanische Welt ist. Morrisons erzählerische Kraft reicht aber überallhin und die Probleme, die sie aufgreift, umgeben uns - mehr denn je - überall.

Mit Toni Morrison, die 1931 als Chloe Wofford geboren worden war, starb in der Nacht auf Dienstag eine 88-Jährige, die nie müde wurde, die Schönheit ihrer Literatur mit schweren Themen zu füllen.