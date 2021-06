Nava Ebrahimi gewinnt Bachmann-Preis: Unsere Gegenwart auf den Prüfstand stellen

Aus einem eher konventionellen Jahrgang ragte eine Kandidatin heraus: Nava Ebrahimi erhielt am Sonntag den Bachmann-Preis.

Sie ist keine Unbekannte, und eine Überraschung bedeutet es auch nicht, dass sich Nava Ebrahimi am Sonntag gegen dreizehn andere Bewerber um den Ingeborg-Bachmann-Preis (25.000 Euro) durchzusetzen vermochte. Mit zwei Romanen hat sie sich schon einen Namen erarbeitet, und der Text, den sie in Klagenfurt las, ragte als einer der wenigen heraus aus einem Jahrgang, der sich sehr konventionell und in Unternehmungsfreude recht bescheiden ausgab.

Und wer vermutete, dass Ebrahimi, geboren in Teheran, aufgewachsen in Deutschland und heute ...