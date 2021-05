Neue Wegweiser zur Literatur: Henndorf eröffnete Lesepfad

Wer in Henndorf an einem der ganzjährig angebotenen Literaturspaziergänge teilnimmt, begegnet großen Namen: Carl Zuckmayer, Ödön von Horváth, Johannes Freumbichler oder Thomas Bernhard gehören zu den Schriftstellern, deren Geschichte mit dem Ort verbunden ist. Jetzt gibt es eine neue Möglichkeit, Literatur spazierend zu entdecken: Am Mittwoch wurde der Lesepfad im Park in Anwesenheit von Landesrätin Daniela Gutschi, Bürgermeister Rupert Eder und Gabriele Dau (Literaturhaus Henndorf) eröffnet. Die Idee zu den Stelen und Tafeln mit Schriftstellerzitaten stammt vom Elke Heselschwerdt, die ...