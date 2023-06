Neuer Blick auf verdrängte Stimmen

Aktuelle Bücher fordern uns auf, Texte der DDR-Literatur neu zu lesen, um heutige gesellschaftliche Brüche zu begreifen.

Christa Wolf (1929–2011) kritisierte scharf die Zensur in der DDR.

Mit wütenden Worten beklagt der Leipziger Literaturwissenschafter Dirk Oschmann, dass im vereinten Deutschland der Osten noch immer nicht seinen Platz gefunden habe. Nur ein Bruchteil einflussreicher Positionen in Politik und Kultur würde von Personen aus den neuen Bundesländern ausgefüllt. Denn der Westen zeichne ständig und systematisch ein schlechtes Bild vom Osten.

Ein Symptom dafür: In Lehrplänen der Schulen und Vorlesungsverzeichnissen der Universitäten spielt die DDR-Literatur kaum eine Rolle. Was Dirk Oschmann in seinem Buch scharf als "Löschung des ...