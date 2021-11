Neuer Buchband zum 10. Todestag: Christa Wolf lehrt das Ich-Sagen

Zum 10. Todestag erscheinen alle Essays und Reden der ostdeutschen Autorin, die auch im Westen begeistert.

Bei Christa Wolfs Lesungen ging es immer um mehr als nur Literatur. Sie war Identifikationsfigur und politische Instanz für viele in der DDR. Im Herbst 1989 meldete sich nach einer Lesung in einer mecklenburgischen Kleinstadt ein Mann im Publikum und appellierte an alle Anwesenden, freiheraus die Meinung zu sagen in dieser Zeit der Montagsdemonstrationen und sich nicht einschüchtern zu lassen. Zunächst herrschte Stille. Dann erwiderte eine Frau leise: "Das haben wir nicht gelernt." Ihre Generation sei dazu erzogen worden, sich ...