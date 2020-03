Die Auswahl der Verdächtigen ist groß, als der gefürchtete Wiener Kritiker Heinrich Schmidinger eines Morgens tot in einem Park entdeckt wird. Kommissar Hunkeler hat also wieder viel Arbeit.

Kritiker leben gefährlich. Zumindest dann, wenn sie wegen ihrer Unerbittlichkeit in der Literatur- und Theaterszene jede Menge Rachegelüste auf sich gezogen haben. Und wenn sie in Liebesangelegenheiten als Egomanen mit hohem Partnerverschleiß berüchtigt sind. Die Auswahl an möglichen Verdächtigen ist ...