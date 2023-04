Neuer Literaturstreit: Bannstrahl trifft "böse" Wörter

Der Essayband "Canceln" dokumentiert und diskutiert den neuen Literaturstreit.

Beim Wiederlesen von "Tauben im Gras" fällt auf, wie sehr Wolfgang Koeppen in diesem Roman von 1951 auf den Wiederholungseffekt setzt. Mehr als 100 Mal kommt darin das N-Wort vor. Dabei wäre eine solche Häufung des heute verpönten Begriffs nicht erforderlich gewesen, um kritisch zu kennzeichnen, dass in der Bevölkerung der jungen Bundesrepublik rassistische Einstellungen gegenüber Schwarzen weit verbreitet waren. Das ist eine der Nachwirkungen der NS-Diktatur, die Koeppen in Romanen wie "Tauben im Gras" mit modernen literarischen Mitteln beschrieben ...