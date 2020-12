Neuer Regionalkrimi von Kabarettist Thomas Stipsits: Wie Columbo im Burgenland

Kabarettist Thomas Stipsits erzählt, welche Einflüsse in seinem zweiten Stinatz-Krimi Hauptrollen spielen.

Der Schauspieler und Kabarettist Thomas Stipsits wohnt lockdownbedingt mehr am niederösterreichischen Zweitwohnsitz als in Wien. Er stammt eigentlich aus Leoben in der Steiermark und schreibt Regionalkrimis - jüngst erschienen "Uhudler-Verschwörung" über Stinatz im Burgenland. Dort spielt auch sein aktuelles Soloprogramm Stinatzer Delikatessen.

Die Buchhandlungen waren im Lockdown geschlossen, die Waffengeschäfte geöffnet. Was sagt das über Österreich? Dass anscheinend Waffen wichtiger sind als Bücher. Die Franzosen und die Deutschen haben im Lockdown den Buchhandel offen gelassen, damit man sich ...