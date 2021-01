Neuer Roman "Bad Regina" von David Schalko: Wenn der Chinese zuschlägt

Der Regisseur und Autor David Schalko entwirft in seinem neuen Roman einen alpinen Geisterort. Als Inspirationsquelle diente Bad Gastein.

Ein Ort ohne Zukunft, ein Ort ohne Hoffnung. Das ist Bad Regina, ein ehemals mondäner Kurort in den Alpen, wo sich einmal die große Welt ein Stelldichein gegeben hat. Als sich dann die Reichen und Schönen anderen exotischen Plätzen zuwandten, blieb eine reine Kulissenlandschaft mit verstörten Bewohnern zurück. Während sie von einer Vergangenheit träumen, in der sie einmal etwas zählten in der Welt, schreitet der Verfall zügig voran. Schlimmer: Die meisten ziehen weg, sobald ein mysteriöser Chinese, Chen, nach und ...