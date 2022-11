Neuer Roman "Bewältigung" von Feridun Zaimoglu: Mit Hitler an kein Ende kommen

Im neuen Roman von Feridun Zaimoglu will der Erzähler über Adolf Hitler schreiben - und gerät in einen Kampf mit inneren Dämonen.

Nein, das ist nicht noch ein Buch über Hitler. Würden wir es als ein solches nehmen wollen, wäre der Ertrag dürftig. Das ist ein Roman über einen, der ein Buch über Hitler schreiben will. Was aber geschieht mit einem, der sich mit der Figur des Diktators beschäftigt? Der Ich-Erzähler in Feridun Zaimoglus jüngstem Roman "Bewältigung" jedenfalls trägt seine Schäden davon. Er hat sich eingelesen, macht sich Notizen, unternimmt Reisen an Orte, die bedeutsam waren für die Entwicklung des jungen, verkrachten ...