Neuer Roman von Barbara Frischmuth: Fünf Schicksale in Frauenhand

Barbara Frischmuth schrieb einen neuen Roman und bezeichnet sich als "natural born feminist".

"Ich schreibe Frauengeschichten, weil ich eine Frau bin. Seit Jahrtausenden werden Männergeschichten erzählt. Mich interessiert es, über Frauen zu schreiben; da gibt es viel zu entdecken", sagt Barbara Frischmuth und bezeichnet sich lapidar als "natural born feminist".

In ihrem neuen Erzählband "Dein Schatten tanzt in der Küche", der am kommenden Montag erscheint, werden die Leser ähnlich wie mit der Kraft einer großen Welle von einer Schicksalsgeschichte in die nächste gerissen und hineingezogen. Jede Geschichte ist vollkommen anders und ...