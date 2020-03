In seinem Roman "Wense" schickt Christian Schulteisz einen umtriebigen Mann los, der sich um allerlei kümmert, nur nicht um die ihn umgebenden Katastrophen.

In Literaturgeschichten kommt er nicht vor, seine Werke sind vergessen. Hans Jürgen von der Wense, 1894 in Ostpreußen geboren, 1966 in Göttingen verstorben, hat es nicht einmal zum Geheimtipp gebracht. Er war derart vielseitig begabt, dass er sich als dilettierender ...