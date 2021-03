Neuer Roman von Christoph Ransmayr: Am Ende bleibt eine zerstörte Familie

Archaische Gesetze nach dem Versagen der Zivilisation: Christoph Ransmayr malt in seinem neuen Roman die fernere Zukunft als Elendsquartier für Überlebende.

Europa ist in Kleinststaaten zerfallen, hat die Engstirnigkeit zum politischen Programm erklärt. Die "in Horden und Stämme zerfallenden Völker" bilden den scharfen Kontrast zur "Utopie der Einheit", die eine europäische Idee einmal ausmachte. Die USA als Supermacht gibt es längst nicht mehr, geblieben ist ein trauriger Rest einander bekämpfender Rumpfregionen. In Kambodscha, wo ein Teil des Romans spielt, haben nicht nur die Roten Khmer unter Pol Pot, sondern auch die Weißen Khmer, von denen wir heute noch nichts wissen, grausam ...