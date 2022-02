Neuer Roman von Doron Rabinovici: Schnell wird einer zum Gejagten

Wie führt man einen Rechtspopulisten vor? Und welche Tücken lauern dabei? Doron Rabinovici erörtert diese Fragen in seinem neuen Roman "Die Einstellung".

Im Mittelpunkt steht August Becker, der Fotograf. Aber alles dreht sich um Ulli Popp, den rechtspopulistischen Politiker. Das ist für den neuen Roman "Die Einstellung" mit Bedacht so gewählt, weil ein Porträt des polternden Aufpeitschers eine plakative Angelegenheit werden könnte. Dem Autor Doron Rabinovici ist an der Zeit gelegen, die solch einen Typus hervorbringt, und daran, wie er die Gesellschaft ummodelt und wie Einzelne davon zermalmt werden.

Becker ist unmittelbar betroffen davon. Als Pressefotograf erhebt er Ansprüche, die ihn von der Masse seiner Kollegen unterscheiden. Seine Bilder sollen das Innerste einer Persönlichkeit kenntlich machen, daher wartet er auf jenen Moment, in dem ein Mensch aufscheint, der sich unverstellt gibt. Geben sich die anderen mit der Chronistenrolle zufrieden, wirkt Becker als Psychologe. Das hat ihm einen besonderen Ruf eingetragen, seine Arbeiten gehören zum festen Bestand in einem kritischen Magazin und wirken über den Tag hinaus. Gemeinsam mit einer Journalistin arbeitet er unerschrocken an der Demaskierung der Macht. Ulli Popp ist der natürliche Feind einer weltoffenen Gesellschaft und damit auch des Fotografen, der für ebendiese kämpft.

Das Terrain ist abgesteckt. Bliebe es dabei, hätten wir einen gut gemeinten Roman vor uns, über den zu unterhalten sich nicht lohnte. Es ist einleuchtend, dass ein Fotograf dem Objekt seiner Darstellung im Lauf der Zeit nahekommt. Er lernt ihn nicht nur als Demagogen kennen, sondern als Menschen mit Eigenschaften. Damit beginnen die Probleme. Im Zeitalter der sozialen Medien steht jeder unter Beobachtung. Becker wird geschätzt als Mann mit dem unbestechlichen Blick - oder er wird gehasst dafür, je nach Standpunkt. Im strikten Community-Denken wird jede Abweichung umgehend geahndet. Und Becker erwischt es mit Wucht. Er widersetzt sich der Vorgabe, Popp zu dämonisieren. Becker: "Es bringt nichts, aus ihm einen Hitler zu machen." Nach einer Begegnung postet er im Netz seinen Eindruck vom privaten Popp: "Im persönlichen Gespräch sympathisch. Freundlich. Einfühlsam. Kunstverständig. Feinsinnig. Nachdenklich. Beinahe sanft." Gewiss, schlau ist das nicht für einen, der sich als Aufdecker versteht und den wahren Popp in seinen Bildern vorführt.

Immerhin leben wir in einer Zeit voller Tabus und Sprechverbote. Aber es kommt noch schlimmer. Als ein Popp decouvrierendes Foto von seinem Magazin abgelehnt wird, schickt Becker es an Popp. Was als Kränkung gedacht ist, weil Popp ungünstig beim Anschlagen eines Bierfasses mit verzerrtem Gesicht zu sehen ist, entwickelt sich zum Propagandahit. Unmittelbar vor der Wahl werden Plakate davon hergestellt, die auf die Entschlossenheit und Durchschlagskraft des Populisten setzen: ein Haudrauf auf alles, was dem gemeinen Österreicher schon immer ein Dorn im Auge war. August Becker, ein Überläufer? Einer, der sich verkauft und für Geld seine Prinzipien verwirft? Tatsächlich ist er auf die erhebliche Summe, die er dafür auf sein Konto überwiesen bekommt, angewiesen, soll er doch seinem Sohn das Studium an einer Elite-Universität finanzieren. Mit einem Mal ist der anspruchsvolle Fotograf unten durch, Aufträge bleiben aus, er gilt als Verräter.

An Doron Rabinovici haben wir einen kritischen Geist, den österreichische Verhältnisse nicht kaltlassen. Einen Schlüsselroman hat er dennoch nicht geschrieben. Ulli Popp ist ein Politikertypus, der momentan auf den Bühnen der Welt Erfolge einfährt. Mit der Wahrheit nimmt er es nicht genau. Bei Doron Rabinovici geht er durch als einer, der wohl den Finger an die Wunden legt, aber mit falschen, einfachen Antworten punktet, die bei der Masse gut ankommen.

Rabinovici dröselt komplexe Zusammenhänge auf, dafür braucht es Zeit, mitunter einen Roman wie diesen. Er löst sich vom Freund-Feind-Denken, wenn er auf die Engstirnigkeit der Popp-Gegner verweist, die nur ein Schlagwort brauchen, um einen ins rechte Eck zu befördern. Erschreckend sind die Einblicke in die Hass-Community, wenn sie auf das Fertigmachen eines Einzelnen gestimmt ist. Ein Buch über die vertrackte Lage unserer ungemütlichen Gegenwart.



Buch: "Die

Einstellung" von

Doron Rabinovici. Roman, 224 Seiten. Suhrkamp Verlag, Berlin 2022.