Neuer Roman von Karl Ove Knausgård: Worauf gründet der Mensch?

Karl Ove Knausgård geht im neuen Roman der Frage nach, womit das menschliche Leben verstrickt und verwurzelt ist.

An familiären Kalamitäten hat sich in Syvert einiges aufgestaut. Er, ein Norweger, ist nach Moskau gereist, um seine Halbschwester Alevtina kennenzulernen, von der er erst Jahrzehnte nach dem Tod seines Vaters Kenntnis erhalten hat. Im heute, Mittwoch, erscheinenden Roman "Die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit" schildert der in London lebende norwegische Autor Karl Ove Knausgård, wie dieses Treffen gründlich schiefgeht, weil die beiden einander nicht viel zu sagen haben.

Syvert ist nicht auf Selbsterkenntnis trainiert, Alevtina ist eine kritische, reflektierte Persönlichkeit, die sich nicht von Gefühlen treiben lässt. Zwei haben den gleichen Vater und nichts verbindet sie. Als stur bezeichnet ihn seine Frau; mit dem Vorwurf, ein Querulant zu sein, konfrontiert ihn seine Mutter. Seine Tochter hat das Wesen von ihm geerbt, sein Sohn nicht. Wie soll es zu einer Familienidentität kommen, wenn im kleinsten Umfeld die Unterschiede der Persönlichkeiten übermächtig sind?

Mit der Biologie ist es nicht weit her, wenn Alevtina sich mehr zu ihrem Stiefvater hingezogen fühlt als zu ihrer Mutter. Mit der Biologie hat es eine Menge auf sich, wenn diese Alevtina als Evolutionsbiologin auf die Vernunft der Wissenschaft setzt, um zu erklären, wie sich Variationen eines Lebewesens herausbilden. Und schon steht der Zweifel im Raum, "ob die Wissenschaft nicht eigentlich den menschlichen Blick und den menschlichen Verstand dokumentierte" und nicht Naturerscheinungen. Kein Wunder, dass Alevtina Ärztin wird und damit aus der Welt der Ideen und Theorien in die Praxis abwandert.

Karl Ove Knausgård ist der Familienforscher in der zeitgenössischen Literatur. Das betrieb er in seinem monumentalen, autobiografisch grundierten Zyklus "Min kamp" wie in seinem jüngsten Roman. Was vorgeht in einer Familie, wo die blinden Flecken sind, wie sich Zeit und Geschichte einschreiben in die Figuren, wie sich Liebe und Grausamkeit Platz schaffen in den Beziehungen, das alles gelingt anderen auch. Hier aber geht es um mehr und anderes. Deshalb spielt die Biologie eine gleichberechtigte Rolle neben der Erkenntniskraft der Literatur. Religion und Astrophysik begegnen einander ohne gegenseitige Vernichtungsabsicht. Träume erheben den Anspruch, geheimes Wissen abzuspulen, und über allem steht der ganz normale Alltag. Er zeigt den Menschen in seiner Eigenart, wenn er die gewöhnliche Bewältigungsarbeit, unbeschadet über den Tag zu kommen, ableistet.

Kaum sonst in der Literatur wird soviel geputzt und geordnet wie in den Büchern von Knausgård. Das will nicht als Fleißarbeit eines peniblen Dokumentaristen des banalen Lebens genommen werden. Es wird Aufräumarbeit im Inneren der Figuren betrieben. Wenn rundherum Verlässlichkeiten zuschanden gehen, so wird der Betrieb aus Körper und Geist aufrecht erhalten, indem in der Wohnung, dem Garten, der Garage Übersicht hergestellt wird. Das mag kontemplative Energien freisetzen, wenn sich Syvert in eine Reinigungswut steigert, dämmt er doch angestaute Wut und manövriert sich aus seelischen Verletzungen. Auch Kochen wirkt als reinigende Kraft, wenn man zum Beobachter eines Prozesses wird, dessen Ergebnis etwas selbst Geschaffenes, immer wieder Neues, ist.

Neu sind die Gedankengänge Knausgårds nicht, wenn er alle Anstrengungen unternimmt, vorzuführen, in welch komplexe Zusammenhänge das Leben verstrickt ist. Das muss man sich so vorstellen: Eine Zeitlang beschäftigte sich Alevtina mit dem Ökosystem Wald. Organisation lautet der Schlüsselbegriff, der für jedes System gilt und "zwischen den Strukturen in der materiellen, der biologischen oder der sozialen Wirklichkeit" nicht unterscheidet. Alevtina bekommt heraus, wie sich dünne Wurzelfäden von Pilzen mit Baumwurzeln verbinden und ein Netzwerk bilden, um Nährstoffe auszutauschen. Womöglich entsteht unterirdisch ein Kommunikationssystem zwischen Bäumen. Alles hängt mit allem zusammen, das gilt auch als Modell für die Gesellschaft.

Ein konventioneller Roman kann nicht mithalten mit den Ansprüchen Knausgårds, die Wirklichkeit zu erforschen. Die eigentlichen Figuren, die die Suchbewegung in Schwung bringen, kommen selbst nicht zu Wort. Als Stimmenimitator eignet sich Knausgård die Identitäten von deren Kindern an.

Syvert und Asja waren ein Liebespaar. Er Norweger, sie Russin, eine unmögliche Beziehung in der Zeit des Kalten Krieges. Dennoch wollten sie zusammenziehen. Syvert wollte dafür seine Familie verlassen, kommt jedoch bei einem Unfall früh ums Leben. Welche Schäden tragen die Kinder davon, welches Erbe bergen sie in sich, und wie entwickeln sich aus ihnen Individuen mit jeweils eigenen Ticks und Fähigkeiten? Über die Eltern, sie haben kein Stimmrecht, wird verfügt. Den Jungen bleibt die Deutungsarbeit über das, was geschehen ist, und und das Herausarbeiten aus der Mischung von mächtigen Gefühlen und Gefühlskälte.

Der Roman endet mit einer Wendung ins Fantastische, als eine Himmelserscheinung vermutlich dafür sorgt, dass sich der Tod aus der Gesellschaft verabschiedet. Das ist so rätselhaft wie das Leben, von dem die ganze Zeit zu lesen war.

Buch:Karl Ove Knausgård, "Die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit", Roman, Aus dem Norwegischen von Paul Berf, 1054 S., Luchterhand, München 2023.