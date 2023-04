Neuer Roman von Lukas Meschik: Wie sich einer politisch verrennt

Zwischen Radikalisierung und Ratlosigkeit: In seinem neuen Roman nimmt Lukas Meschik ein aktuelles Zeitphänomen in den Blick.

Der Essay "Einladung zur Anstrengung" von Lukas Meschik aus dem Jahr 2021 sieht wie die Vorübung zu seinem jüngsten Roman aus. Darin ist schon von der Spaltung der Gesellschaft die Rede, die nicht zu kitten ist, weil sich jeder, der sich einer Seite zugehörig fühlt, einigelt in seinem Meinungsbunker. Dabei erkennt Meschik "in den lauten Menschen auf der Straße (…) die Verunsicherten, die allen Grund haben, das zu sein". Sie sieht er noch nicht verloren, sie werden in Dienst genommen ...