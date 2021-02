Neuer Roman von Norbert Gstrein: Jakob blickt zurück und erschaudert

Wie fühlt sich ein Tiroler Hoteliers-Spross, der ausbricht und in der Freiheit erst recht zum Ekel wird? Davon erzählt Norbert Gstrein.

Wenn der Entwicklungsroman die optimistische Version eines Lebens nachzeichnet, das sich zu einer nützlichen Persönlichkeit ausformt und nach allerlei Irrläufen auf den richtigen Weg gelangt, dann zieht Norbert Gstrein vor, den Roman eines Menschen zu schreiben, dessen Leben abgewickelt wird. Jakob ist in die Jahre gekommen, von einer Entwicklung, die ihn nach vorn bringen könnte, ist schon lange nicht mehr die Rede. Er ist an einen Punkt geraten, wo er weniger nach vorwärts schaut, sondern zurück, was schon deshalb gefährlich ...