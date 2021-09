Neuer Roman von Rocko Schamoni: Wenn sich Pop und Rotlicht berühren

Rocko Schamoni taucht in seinem neuen Roman in die Blütezeit der Freaks auf St. Pauli ein.

Wenn Heino Jaeger in sich hineinlauscht, dann legen seine Zuhörer die Ohren an. Der Mann ist kein gewöhnlicher Stimmenimitator, er erweckt Figuren, ihre Stimmen, Bewegungen und Mimik in einer Weise zum Leben, dass die Grenze zwischen Kunst und Realität verschwimmt. "Sie lagen in ihm verborgen, in den hintersten Windungen seiner Erinnerung, all die merkwürdigen Figuren, manchmal wusste er selbst gar nicht genau, wer sich dort alles versteckt hielt, blinde Passagiere seines Bewusstseins", schreibt Rocko Schamoni.

Der Pop-Literat entreißt ...