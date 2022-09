Neuer Roman von Sigrid Löffler: Als die Zeit nicht verging, sondern kreiste

Anton Hürlimann erinnert sich in seinem neuen Roman noch einmal an die Jahre als Zögling in einem Schweizer Elite-Internat.

Es muss grässlich zugegangen sein im Stiftsgymnasium des Schweizer Klosters und Marienwallfahrtsortes Einsiedeln. So empfand es zumindest der Schweizer Autor und Dramatiker Thomas Hürlimann, der dort in den 1960er Jahren Internatszögling war und sich seither in Romanen und Erzählungen immer wieder am spartanischen Regime der Einsiedler Benediktinermönche abgearbeitet hat. Leser seines Werks kennen den Alltagsdrill der Zöglinge in den steinkalten Studien- und Schlafsälen: Wecken um zehn nach fünf, Morgenhygiene mit kaltem Wasser und gefrorenen Waschlappen, strikte Gebetsstunden, maximale Überwachung bei Tag und Nacht, karges Essen und kollektiver Gang zur Toilette. Gewiss: Einsiedeln war ein erstklassiges Bildungsinstitut, ein katholisches Elite-Internat; aber es war auch eine fürchterliche Zuchtanstalt, eine schwarze Pädagogische Provinz.

Hürlimanns Erinnerungen an seine Schulzeit sind so ambivalent, dass er nun, mit 72 Jahren, seine Kloster-Jahre noch einmal aufgegriffen und zu einem großen Roman verdichtet hat - "Der Rote Diamant". Sein Ich-Erzähler ist der ehemalige Zögling Arthur Goldau, Hürlimanns Alter Ego und zudem Sohn einer jüdischen Mutter, was in der Rückschau aus dem Abstand von fünfzig Jahren Arthurs doppelte Fremdheit im abgeschiedenen Kosmos Einsiedeln, einem anderen Zauberberg, noch einmal unterstreicht. Mit Grausen erinnert sich Arthur an die von älteren Schülern abgelegten schwarzen Mönchskutten und Sandalen, die die Zöglinge tragen mussten, womit ihnen durch Uniformierung alle Individualität ausgetrieben werden sollte. Erziehungsziel ist das fromme Mittelmaß, keiner sollte irgendwie hervorstechen. Die Schüler sollten zu leeren Gefäßen gemacht und mit katholischer Doktrin gefüllt werden. In der ständigen Wiederholung des stets gleichen Tages sollte die lineare Zeit ausgelöscht werden, bis zum Stillstand des Ewigen Tages. Die Zeit sollte nicht vergehen, sie sollte kreisen. Die Schüler sollten die Denkrichtung ändern, mit dem Rücken zur Zukunft leben und sich nach vorn erinnern. Mit Kierkegaard gesagt: "Was sein wird, war; was war, wird sein."

Paradoxerweise weckt gerade dieser Uniformitätsdruck den Widerstandsgeist der Schüler. Es sind die Jahre des Zweiten Vatikanischen Konzils, der Reform-Geist hat auch die katholische Kirche erfasst. Der Bob-Dylan-Song "The Times They Are a-Changin'" wird zur heimlichen Widerstandshymne der Zöglinge, sie lesen verbotene Schriften von Nietzsche bis Bakunin, liebäugeln mit dem Anarchismus und dem Vietcong und entwickeln sich in der Pubertät zu eigenständigen und originellen Persönlichkeiten. Doch "Der Rote Diamant" ist weit mehr als ein Internatsroman mit Anklängen an Hermann Hesses "Unterm Rad", Musils "Zögling Törleß" und vor allem an Harry Potters Schul-Schloss Hogwarts mit seiner skurrilen Lehrer-Fauna. Der Roman mischt die Schul-Erinnerungen des Autors mit phantastischen Fiktionen zu einem hochkomischen historischen Capriccio, gemixt aus Kloster-Krimi à la Umberto Eco, Coming-of-Age-Geschichte, Mutter-Roman, Abenteuer-Thriller und Bildungsroman.

Gelernte Österreicher könnte vor allem die Persiflage auf den Habsburgischen Mythos erheitern, denn Einsiedeln stand tatsächlich seit dem Mittelalter unter der Schirmherrschaft der Habsburger. Die Mönche und Zöglinge im Roman betrachten sich denn auch als die letzten habsburgischen Untertanen. Die historische Kaiserin-Witwe Zita geistert durchs Buch und sorgt für parodistisches Kakanien-Flair. Sie erscheint alljährlich mit ihrer bizarren tatterigen Entourage zur Totenmesse für den letzten Kaiser Karl und hält in der Gnadenkapelle Zwiesprache mit der Schwarzen Madonna, der Himmelskönigin - quasi gekrönte Häupter unter sich.

Der Plot des Romans dreht sich vor allem um den legendären Roten Diamanten aus dem Familienschmuck der Habsburger, der seit den Untergangswirren des Reiches 1918 verschwunden ist und angeblich im Kloster Maria zum Schnee versteckt sein soll. Mit ein paar aufmüpfigen Internatszöglingen ist Arthur Goldau heimlich auf der Jagd nach diesem mythischen Juwel.

Im Zentrum des Romans steht die raffiniert ausgetüftelte Schnitzeljagd der Schüler, die ihren detektivischen Ehrgeiz herausfordert und ihre kombinatorische Intelligenz auf höchst unterhaltsame Proben stellt. Als Jäger des verlorenen Schatzes rekonstruieren sie die abenteuerliche Irrfahrt des Diamanten durch die Jahrhunderte von der ägyptischen Herrscherin Cleopatra bis hin zur Schatzkammer der Wiener Hofburg, von wo aus Hürlimann den Edelstein auf eine weitere phantastische Odyssee schickt, in der Kaiser Karls zweimaliger ungarischer Operettenputsch ebenso eine Rolle spielt wie ein Bordell in Ödenburg und Leo Slezaks, des Wagner-Tenors, Bühnenschild als Schwanenritter Lohengrin.

Die Schüler bekommen es allerdings mit einem formidablen Gegenspieler zu tun, mit dem wahren Kloster-Chef. Denn nicht der demente Fürstabt Meinradus der Dämmerer herrscht in Maria zum Schnee, sondern der so heiligmäßige wie ungewaschene Bruder Frieder, dem Hürlimann eine furchterregende Biografie als ehemaliger Metzgergeselle, Nazi, Stalingrad-Kämpfer und Mörder andichtet und dem er ein grässliches Ende zugedacht hat, als sich zu Tode saufender Alkoholiker. Auch sonst lässt Hürlimann seine Phantasie lustvoll spielen und erfindet ein wahres Panoptikum skurriler Mönchsfiguren. Die Patres im Roman erweisen sich trotz der Einheitskutten als genauso wenig uniform wie ihr Vis-à-vis, die widerspenstigen Schüler.

Aller Komödiantik zum Trotz ist der Roman letztlich ein melancholisches Erzählprojekt, eine tragikomische Untergangsphantasie. Am Ende ist das stolze Barock-Kloster, scheinbar für die Ewigkeit gebaut, nur noch eine bröckelnde Ruine, das Internat ist längst geschlossen, die Mönche sind tot. Erzählt wird im Grunde der Untergang des alten Abendlands und seiner überlebten und historisch erledigten Substanzen, Kirche und Kaisertum. Der Rote Diamant allerdings symbolisiert den Vorschein der Transzendenz und ist ein Inbild des Unzerstörbaren an der Tradition. In einer letzten verrückten Volte des Romans überlebt er den Untergang, ironischerweise gerettet von Arthur und Mimi Katz-Goldau, seiner jüdischen Maman.

Buch: "Der Rote Diamant" von Tho- mas Hürlimann , Roman, 317 Seiten. Verlag S. Fischer, Frankfurt/Main 2022.