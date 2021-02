Neuer "Young Storyteller Award 2021" sucht literarischen Nachwuchs

Zwei Wochen "writing in residence" am Seehof in Goldegg für drei Preisträger - Plattform story.one schreibt in Zusammenarbeit mit dem "Sepp Schellhorn Stipendium", Thalia und ORF III neue Förderung aus.

Junge literarische Talente finden und fördern, das will der neue "Young Storyteller Award 2021" der Plattform story.one in Zusammenarbeit mit dem Sepp Schellhorn Stipendium, Thalia und ORF III. Von 15. Februar bis 15. August sind Autoren bis 35 Jahre aus dem deutschsprachigen Raum aufgerufen, ihre Geschichten auf story.one zu verfassen, kostenlos als Buch zu publizieren und einzureichen. Drei Preisträger erhalten zwei Wochen "writing in residence" am Seehof in Goldegg.

"Ein schöner Ort, Ruhe und ganz viel Zeit" sei ein "unglaublich großes Geschenk", um schreiben zu können, meinte Schriftstellerin Eva Menasse in der Online-Pressekonferenz am Freitag. Sie ist eine der Preisträgerinnen des bereits bestehenden Sepp Schellhorn Stipendiums, das nun mit dem neuen Award auch auf den Nachwuchs ausgerollt wird. Er könne kein Geld stiften, aber Künstlern die Möglichkeit geben, sich auf sich zu konzentrieren, sagte Sepp Schellhorn. Daher stelle er in seinem Künstlerhaus in Goldegg den Preisträgern einen Aufenthalt mit Vollpension zur Verfügung.

Der Erstplatzierte erhält zudem einen Vertrag bei der Literatur- und Filmagentur Marcel Hartges und eine Platzierung des Buchtitels in den Thalia Buchhandlungen sowie einen Auftritt im ORF-III-Büchermagazin "erLesen". Ab Montag können Texte aller Art - mit Ausnahme von Lyrik und Fantasie - auf der Literaturplattform verfasst werden. Nach der Publikation als Buch wählt eine Jury im August die Preisträger aus.

Quelle: SN