Neues Asterix-Abenteuer: Um des Friedens willen, singst du jetzt nicht!

Endlich bekommt der Barde Troubadix den Raum, der ihm gebührt. Und sein Gesang bringt sogar Frieden: Wer hätte das gedacht?

"Nichts ist lustiger als die Römer", sagt Obelix. So wird es sein. So ist es. Und so war es. Immer schon. Und also war es auch so im Jahr 1967. Aus diesem Jahr stammt der Satz von Obelix, auch wenn der Satz aus allen Jahren seit 1959 stammen könnte, in denen der Hinkelsteinlieferant mit Asterix in ein Abenteuer zog.

Es geht in den Karnuntenwald, der seit "Asterix bei den Goten" bekannt ist. Dort treffen sich jährlich die gallischen ...