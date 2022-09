Neues aus der "Asterix"-Mundartreihe: "De san augrennd, de Röma"

Asterix & Co. dürfen wieder Wienerisch reden. Mundart-Spezialist Ernst Molden wurde zum Fan der streitbaren Gallier und hat jetzt den "Kupferkessel"-Band übersetzt.

Wenn das, was eigentlich nicht zusammengehört, zusammenkommt, übt dies einen besonderen Reiz aus. Man denke etwa an Gerhard Polt, wenn er eine japanische Fernsehserie auf Bairisch synchronisiert. Seit geraumer Zeit werden auch die französischen Kult-Comichefte "Asterix" in unterschiedliche internationale Mundarten übersetzt. Jetzt darf der kleine, aber dank Zaubertrankunterstützung bärenstarke Gallier wieder Wienerisch reden. In "Asterix und es kupfane Reindl" (erscheint am 9. September) heißt es folglich: "De san augrennd, de Röma!" Das manchmal freche, witzige und in jedem Fall gefühlsbetonte Wiener ...