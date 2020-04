Neues Buch "Das Paradies meines Nachbarn": Was der Krieg mit den Menschen anrichtet

Die in Graz lebende Autorin Nava Ebrahimi schildert ein unwürdiges Kapitel iranischer Geschichte.

Dem Iran kommt eine Hauptrolle zu im zweiten Roman von Nava Ebrahimi, die, 1978 in Teheran geboren, heute in Graz lebt. Sie lässt kein gutes Haar an einem Regime, das, von Mullahs regiert, zynisch mit dem Leben der eigenen Leute ...