Neues Buch: "Die Gerissene" reist von Marseille nach Oran

Die österreichische Autorin Eva Schörkhuber legt einen Schelmenroman vor. Die Botschaft? Das ganze Leben ist eine Reise!

"Meine Tage würde ich nun damit zubringen, aus den Stoffresten, aus den alten Hadern und Kamelhaardecken, die mir die Bewohnerinnen und Bewohner der Zelt- und Lehmhüttenstadt vorbeibrachten, ein Seil zu drehen, ein Tau zu wirken, mit dem sich die Geschicke der an diesem Grenzstreifen Gestrandeten wieder in einer Zukunft verankern ließen." Hier ist der Erzählstoff im wahren Sinne Stoff. Denn textiler Aktionismus zieht sich durch dieses Buch der österreichischen Autorin Eva Schörkhuber, das ein moderner Schelmenroman ist. Als "Die Gerissene" entpuppt sich die geschätzte Mittzwanzigerin Mira.

Sie ist Modeschöpferin in Marseille, im algerischen Oran näht sie Minirocktaschen aus Djellabas. Sie fährt mit Lkw-Fahrern durch die Sahara, knüpft am Zukunftsseil und übermalt in Havanna, wo Geld- wie Nahrungsmittelmangel und Rum herrschen, die Revolutionsfahnen. Die stoffige Bildsprache Eva Schörkhubers lässt die kratzige Gefängnisdecke oder das seidiges Taschentuch spüren. Das Duftgewebe riecht nach Tierfett, Kohl und Holz. Überhaupt Gewebe! An jedem Ort versucht sich Mira an einem aktionistischen Projekt, insgesamt auf drei Kontinenten.

Zwischendurch blendet die Ich-Erzählerin zurück zum Aufwachsen in einem Dorf, das ihr zu eng geworden ist, und zu einer Kommune in der Alten Mühle, die am Selbstversorger-Leben elaboriert hat, aber doch in sich abgeschlossen von der Gemeinschaft im Ort geblieben ist.

Wie die stacheligen Kugelsträucher in der Wüste lässt die Autorin ihre Heldin durch die Welt wandeln. Nach "Quecksilbertag" und "Nachricht an den großen Bären" ist "Die Gerissene" der dritte Roman der gebürtigen St. Pöltnerin. In Marseille und in Oran hat sie selbst eine Zeit gelebt. Ihre Romanfigur Mira hingegen scheint auf der Suche nach einem Ort zu sein, wo sie sich verankern könnte. "Toute la vie est un voyage", pflegt Ilyes, einer der Wüstenfahrer zu sagen.

Das ganze Leben ist eine Reise, lautet auch der Tenor des reportagigen Romans. Trotzdem schneidet Eva Schörkhuber große Themen an: Es geht um Gentrifizierung und Markenspleen und um eine Flucht in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft - sei es durch die Arbeit im Schlachthof oder im Aussteiger-Dasein. Sie deckt die Absurdität der konsumgetriebenen Wohlstandsgesellschaft auf wie eine aktualisierte Variante von "Des Kaisers neue Kleider", wenn beispielsweise Mira weggeworfene Markenmode also Dumpstermode als eigene neu etablierte Kreation verkauft. Es geht um Sinn und Geschäftssinn im Leben und seine Grenzen.

Das Muster ist immer gleich: Am Anfang steht die fantasievolle Vision, doch der Aktivismus verkehrt die idealistische Idee ins Gegenteil. Die Protagonistin muss erkennen: Letztlich bestimmen immer Öl, Waffen und Männer. Und daraus erwächst die Frage: Lässt sich ein Wandel, lassen sich Revolution und Emanzipation verordnen?



Buch:Eva Schörkhuber, "Die Gerissene", Roman, 232 Seiten, Edition Atelier, Wien 2021.