Neues Buch über Pandemie in der Literatur: Geplagte Gesellschaften

In klassischen Erzähltexten finden sich viele Parallelen zu unserer Coronazeit.

Vor der Epidemie fliehen zehn Angehörige des privilegierten Bürgertums aus der Stadt. Sie ziehen sich für zwei Wochen zu einer heiteren Erzählrunde auf ein Landgut zurück. Das ist die Grundidee von Giovanni Boccaccios Buch "Das Dekameron". Der Autor schildert, bevor er dem Leser einen bunten Strauß von hundert Novellen überreicht, ausführlich die Pest von 1348 in Florenz. Den hier fürs Mittelalter dargestellten Reflex kennen wir aus heutiger Coronazeit. Überhaupt erweisen sich klassische Erzähltexte zu früheren Epidemien als erstaunlich aktuell, wie das neue Buch "Pandemie und Literatur" zeigt - vor allem die frappierende Wiederkehr von Reaktionsmustern.

Alessandro Manzonis Roman "Die Verlobten" (1827) beschreibt die Pest in der Lombardei im Jahr 1630. Verschwörungsmythen, Sündenbock-Suche und Hassreden gegen hellsichtig mahnende Ärzte sind pandemische Begleiterscheinungen, die auch in unseren Tagen auftreten. Verhängnisvolle, also zu vermeidende Massenveranstaltungen lassen sich als weitere Pandemie-Parallele lesen: Das Volk trägt durch das Beharren auf eine religiöse Prozession, durch Unvernunft zur Verbreitung des Verderbens bei. Manzoni zeichnet, auch aufgrund des Studiums zeitgenössischer Quellen, ein realistisches Pandemie-Bild des Grauens.

Bei anderen Autoren wird die Pandemie zur Parabel. Über den Pariser Cholera-Ausbruch im Frühjahr 1832 berichtet Heinrich Heine in seinen "Französischen Zuständen". Für ihn ist die Seuche in erster Linie eine politische Metapher für eine kranke Gesellschaft, die nur durch eine Revolution zu heilen ist.

Albert Camus hat seinen Roman "Die Pest" (1947) vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs geschrieben. Die Pest ist in der Lesart des existenzialistischen Autors kein Ereignis, sondern der Zustand der Welt, die von Heimsuchungen befallen wird. Der Arzt Rieux, der gegen die Seuche kämpft, steht als Hauptfigur zugleich für die Solidarität der Menschen im Kampf gegen politische Tyrannei.

Man kann als weiteres Beispiel José Saramagos Roman "Die Stadt der Blinden" (2004) anfügen. Es ist ein Gedankenexperiment darüber, wie durch eine Seuche ein Gesellschaftsgefüge zersetzt wird. Um die Ausbreitung der (allegorischen) Epidemie der Blindheit einzudämmen, ordnet der Staatsapparat zunächst harte Quarantäne an und kaserniert Betroffene in einer bewachten Anstalt. Schließlich überlässt er die Menschen sich selbst, so dass sie einen Ersatz schaffen müssen für den abwesenden Staat. Wie Rieux bei Camus streiten auch bei Saramago Figuren im Namen des Gemeinsinns gegen den Eigennutz.

Seuchen sind im kollektiven Gedächtnis Lateinamerikas verankert. Die Verbreitung von Krankheiten mit unvorstellbaren Folgen stand am Beginn der Kolonialzeit. Die europäischen Eroberer schleppten Erreger ein, denen ein Großteil der Bevölkerung zum Opfer fiel. Folglich wüten Epidemien in den Texten lateinamerikanischer Schriftsteller. Denn die Autoren erzählen bis heute von "geplagten Gesellschaften".

Der Roman "Die Liebe in den Zeiten der Cholera" (1985) von Gabriel García Márquez führt vor Augen, dass die Seuche in der Karibik besonders schlimm ist - wegen der Bürgerkriege, der sozialen Not und der misslichen Hygiene. Der Arzt Juvenal Urbino, soeben vom Studium in Paris zurückgekehrt, stellt fest, dass im Vergleich zu Europa die Zustände in seiner Heimatstadt katastrophal sind. Die Erreger attackieren jeden ungeachtet von Stellung und Status, aber sie sind besonders grausam mit der schwarzen Bevölkerung, weil diese "zahlreicher und ärmer" ist. Das Panorama, das der Roman ausbreitet, wird zu einem Spiegelbild der sozialen Ungleichheit auf dem Kontinent.

Der Band "Pandemie und Literatur" bietet auch einen ersten Überblick über Texte, die aufgrund von Corona entstanden sind. Im Vordergrund stehen Chroniken und Tagebücher. Zudem zeigt sich eine Präferenz für die Form des Essays. In Frankreich haben einige Verlage dem essayistischen Schreiben über die Pandemie Sonderreihen gewidmet. Dieses Genre gibt Autoren offenbar bei großer Ungewissheit die Möglichkeit, Gedanken auszuprobieren. Es ist eine "Literatur des Realen", wie es in dem Buch heißt, "welche die Realität der Pandemie sozusagen in Echtzeit aufzeichnet".

Buch: Angela Oster und Jan-Henrik Witthaus (Hg.): "Pandemie und Literatur",

Mandelbaum Verlag, Wien, Berlin 2021.