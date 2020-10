Neues Buch von Karl-Markus Gauß: Stille, geputzte Schönheit kann erschrecken

Was ist aus einem als malerisch geltenden Stadtviertel herauszulesen? In seinem neuen Buch gibt Karl-Markus Gauß Hinweise.

Das jüdische Viertel im mährischen Trebitsch ist dermaßen schön restauriert, dass es seit 2003 als Weltkulturerbe der UNESCO gilt. Wenn Karl-Markus Gauß in einer Reportage nun die Stadt Trebitsch (tschechisch: Třebíč) für ihren Ehrgeiz rühmt, das "größte europäische Ensemble eines alten Ghettos" in solch pittoresker Schönheit erhalten zu haben, so braucht man bei diesem alert kritischen Autor keine Sorge zu haben, dass daraus eine Empfehlung zu belanglos angenehmer Besichtigung zu folgern wäre. Wenn Karl-Markus Gauß in seinem jüngsten Buch neuerlich ...