Neues Kinderbuch von André Heller: Ein Bub ist von allen guten Geistern umgeben

André Heller schuf ein zauberhaftes Buch über die Auswirkungen der Pandemie auf Kinder.

Hummelquatsch. Nasenlarifari. Donnerkakao. Lapamuri. Köstliche Fantasieworte entweichen Tullio in seinem Zorn. Die Ursache dieses Gefühlsausbruchs sind - wie könnte es anders sein - die Coronaverordnungen. Denn Tullio fällt um seinen Geburtstag um. Ausgerechnet den achten, dessen Zeichen die Unendlichkeit und dessen Zahl in der jüdischen Nummernlehre Gerechtigkeit, Harmonie und kluges Handeln bedeutet. Doch weil der Autor von "Tullios Geburtstag" niemand Geringerer als André Heller ist, be- und verzaubert nicht nur bereits der kreative Wutausbruch des Buben, sondern auch die Lösung ...