Nick Hornby über seine Liebe zu Prince und Charles Dickens: Zwei Genies ohne jeden Vergleich

Nick Hornby stürzt sich gern in Lieben, die kein Ende kennen. Dieses Mal vergleicht er dazu Unvergleichliche: Prince und Charles Dickens.

Was haben ein viktorianischer Romancier und ein Popstar der Neuzeit gemeinsam? Was also verbindet Charles John Huffam Dickens und Prince Rogers Nelson? Die Antwort lautet: Nick Hornby, der erfolgreiche britische Autor. Mit Büchern wie "High Fidelity" oder "About a Boy" ...