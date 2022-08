Nicole Seifert liest nur noch Werke von Frauen: "Habe Bücher in die Ecke geschmissen"

"Wenn man nicht aufs Geschlecht achtet, liest man automatisch mehr Literatur von Männern - und übersieht so viel Interessantes", sagt Nicole Seifert. Sie tritt an gegen das Ungleichgewicht zuungunsten der Literatur von Frauen.

Podcast "Die gefragte Frau"

Frauenliteratur? Männerliteratur? Oder doch einfach nur Literatur? So einfach ist es eben nicht, denn das Geschlecht Schreibender spielt bei der Lektüreauswahl eine Rolle. Frauen sind - bei der Zahl verlegter Bücher und auch bei Preisvergaben - immer noch unterrepräsentiert. Nicole Seifert, die in diesem Jahr auch in der Jury des FM4-Literaturwettbewerbs "Wortlaut" sitzt, tritt an, das zu ändern, und sie legt jahrzehntealte strukturelle Schwächen offen.

Frau Seifert, seit ...