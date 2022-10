Nie aus dem Schatten treten: ein alter Text vom jungen Thomas Pynchon

Am Ende dann ein Amoklauf: Aber der Amoklauf findet nur im Kopf der Lesenden statt. So geht das bei Thomas Pynchon in der Kurzgeschichte "Sterblichkeit und Erbarmen in Wien".

Cleanth Siegel ist zu einer Party in Washington eingeladen. Er kommt eine Stunde zu früh. Und kaum ist er da, geht der eigentliche Gastgeber David Lupescu. Da er ein Doppelgänger Siegels ist, ist das kein Problem, wenn die anderen Gäste kommen. Und dann steht Siegel da und es kommen die Gäste, von denen es später heißt, man könne ihnen "Buße auferlegen, aber keinen praktischen Rat geben". Es ist eine kurze Geschichte, die da erzählt wird von Thomas Pynchon, ...