Nogales, Ferri und Pavlic: Die SN-Buchtipps der Woche

Manuel Chaves Nogales: Ifni, Spaniens letztes koloniale Abenteuer

Im Juli 1921 kam es im nordöstlichen Spanisch-Marokko zu einer blutigen Auseinandersetzung zwischen der spanischen Armee und Aufständischen der Rifregion, was den Spaniern eine vernichtende Niederlage bescherte. Eine Schmach für die Kolonisatoren. Sie wüteten in der Region, verseuchten sie mit Senfgas, sodass sie bis heute unfruchtbar ist. Manuel Chaves Nogales (1897-1944), ein unerschrockener Journalist, reiste in die Gegend, um aus erster Hand zu berichten und unabhängig arbeiten zu können. Beliebt ...