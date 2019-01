Österreichischer Buchmarkt 2018 leicht rückläufig

Der Umsatz im Österreichischen Buchmarkt ist 2018 um 1,15 Prozent zurückgegangen. Das gab der Hauptverband des Österreichischen Buchhandels (HVB) am Mittwoch bekannt. Während die Belletristik einen Rückgang um 5,2 Prozent verzeichnete, gab es im Bereich Sachbuch ein Plus von 6,1, im Bereich Kinder- und Jugendbuch ein Plus von knapp 4 Prozent.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Der durchschnittliche Preis für ein Hardcover lag bei 16 Euro