Regenschirm-Demonstrationen, Auftritte von Denis Yücel und Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk: Die Buchmesse versteht sich auch als politische Veranstaltung.

Im Hotel an der Galluswarte in Frankfurt liegen in der Früh zwei Zeitungen auf, die "Frankfurter Rundschau" und "China Daily". Während in der einen ausführlich über Nordsyrien berichtet wird, erklärt uns die andere auf der Titelseite nachdrücklich, wie gewalttätig die ...