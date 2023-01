Olivenöl gehört in eine poetische Kunst- und Wunderkammer

Das lyrische Werk des Schriftstellers Gerhard Kofler wird in Brixen gewürdigt.

Seine Gedichte schrieb er auf Deutsch und auf Italienisch, Ladinisch sprach er nicht, aber er verfasste satirische Verse in Südtiroler Mundart, versuchte sich im neapolitanischen Dialekt und dichtete gar in spanischer Sprache. Dreizehn Lyrikbände hat er veröffentlicht, dazu noch zwei Bücher mit Prosa. Seit seinem Tod im Jahr 2005 wird das Gesamtwerk im Haymon-Verlag neu ediert.

Gerhard Kofler, 1949 in Bozen geboren, in Brixen aufgewachsen, ist in Salzburg gut bekannt: Von 1971 bis 1978 studierte er an der ...