Otero, Tokarczuk, Gehdina: Die SN-Buchtipps der Woche

Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser wieder seine Buchempfehlungen für das Wochenende zusammengestellt. Viel Spaß beim Stöbern!

Miqui Otero: Simón. Roman. Aus dem Spanischen von Matthias Strobel. Geb., 442 S. Klett-Cotta, Stuttgart.

Simón bekommt nicht die besten Voraussetzungen für sein Leben mit. Seine Familie betreibt eine Bar in Barcelona, um das Kind kümmert sich keiner. Also wächst Simón einigermaßen wild heran, was ihm jede Freiheit gibt. Zu einem Cousin hegt er besondere Zuneigung, weil der ihn mit historischen Abenteuerromanen versorgt, die dem Buben ein reges Leben in der Fantasie eröffnen. Ein höheres Maß an Lebenstauglichkeit ...