"Otto Müller" bekommt eine Verlegerin

Nadine Hötzendorfer übernimmt die programmatische Arbeit.

Arno Kleibel übergibt den Verlag an Nadine Hötzendorfer-Fejzuli.

Im traditionsreichen Salzburger Otto-Müller-Verlag sind die Weichen neu gestellt: Arno Kleibel bleibt Geschäftsführer, übergibt aber nach 37 Jahren die verlegerische Leitung an Nadine Hötzendorfer-Fejzuli. Der Schwerpunkt bleibe zeitgenössische österreichische Literatur - mit Abstechern nach Deutschland und (Süd-)Osteuropa und zu Sachbüchern, heißt es in der Mitteilung des Verlags. Neue Schlaglichter werde es geben, aber im Grunde solle die programmatische Arbeit, "die sich durch große Sorgfalt und ganz viel Herz auszeichnet, so fortgeführt werden", beteuerte Nadine Hötzendorfer.

Den Verlag hat Otto Müller, Arno Kleibels Großvater, 1937 gegründet. Er hat Werke von Georg Trakl, Christine Busta, H. C. Artmann, Milo Dor, Iris Wolff, Ana Marwan, Marica Bodrožić oder Karin Peschka verlegt. Die seit 1991 erscheinende Zeitschrift "Literatur und Kritik", gleitet von Karl-Markus Gauß, obliegt seit 2023 von Ana Marwan.